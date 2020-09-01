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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta kışlık çiçek üretimi başladı

İHA

Tokat'ta parkları süsleyen yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçekler için çalışmalar başladı.

Tokat’ta kışlık çiçek üretimi başladı

Tokat’ta parkları süsleyen yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçekler için çalışmalar başladı.
Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bin 200 metrekarelik kapalı alanda ve 10 bin metrekarelik açık alanda çiçek üretimi ara vermeden sürüyor. Daha yeşil bir Tokat şehri için her yıl 250 bin adetin üzerinde çiçek yetiştirildiğini belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sonbaharla birlikte kışlık çiçek üretimine geçildiğini söyledi. Yaz mevsimin ardından park ve bahçelerin kışlık çiçeklerin süsleyeceğini ifade eden Başkan Erığlu, “2020 yılı içerisinde 35 bin adet gül, 130 bin adet yazlık çiçek, 90 bin adet kışlık çiçek ve binlerce çeşitli ağaç ve bitki yetiştirmeyi hedefledik. Yine 2020 yılı içerisinde 30 bin adet lale dikimini gerçekleştirdik. Yaz boyunca Tokat’ın parklarını, refüjlerini, kavşaklarını süsleyen; kadife, petunya, vapur dumanı, horozbibiği, rozet, yıldız, zinya gibi çiçeklerin ardından kış çiçekleri için ön hazırlıklarımız başladı. İnşallah kış aylarında kavşaklarımızı, parklarımızı bu çiçeklerle süsleyeceğiz” dedi.
Sonbahar ve kış için lahana ve hercai menekşenin farklı renkleri gibi mevsimsel çiçekler üretecek olan belediye ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Hazırlanan çiçekler ekim ayıyla birlikte parklardaki yerini alacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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