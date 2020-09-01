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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niksar’da Entegre su projesi start aldı

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli entegre su projenin ilk etabında yeni su depolarının yapımına başlandı.

Niksar’da Entegre su projesi start aldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli entegre su projenin ilk etabında yeni su depolarının yapımına başlandı.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan İl ve ilçe belediyeleri bazında şu ana kadar en büyük bütçeli proje konumunda olan Entegre Su Projesinin (Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi) şantiye alanında incelemelerde bulundu.
Niksar’ın alt yapı sorunlarını tamamen ortadan kaldıracak olan Entegre Su Projesi projesine başlanıldı. İlk etapta proje kapsamında yeni su depolarının yapılacağı projeyi yerinde inceleyen Başkan Özcan yıllardır verilen emeğin karşılığını alma vaktinin geldiğini belirterek; “İl ve ilçe belediyeleri bazında şu ana kadar en büyük bütçeli proje konumunda olan Entegre Su Projesine (Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi) başladık. Yıllardır verdiğimiz emeği artık nakış nakış toprağa işleme zamanı geldi. Sözleşme bedeli 11 milyon 118 bin 135 Euro olarak belirlenen projemizin ilk etabında yeni su depolarının yapımına başlamış bulunuyoruz. Yaklaşık üç yıl sürecek projenin sonunda ilçemizi sorunsuz bir alt yapı ile buluşturacağız. Bu proje ile; 10 adet su kaynağından yılda ortalama 200LT/SN kapasiteye sahip içme suyu temin edilecek. 62 bin 377 metrelik içme suyu hattı, 86 bin 910 metre kanalizasyon hattı, 31 bin 626 metre parsel hattı, 2259 adet muayene bacası, 4518 adet parsel bacası, 192 adet sanat yapısı, 4 adet yeni depo ve 3 adet depo onarım imalatı çalışması gerçekleştirilecek. Niksar’ım her şeyin en güzeline layık. Bizlerden dualarını esirgemeyen siz kıymetli hemşehrilerimize, tüm Niksar’ımıza hayırlı olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

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