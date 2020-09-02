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Tokat'ta öğrencilerin okullarına olan özlemini anlatan şarkı büyük ilgi gördü

DHA

Tokat'ta öğrencilerin okullarına olan özlemini anlatan şarkı büyük ilgi gördü


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta müzik öğretmeni Ozan Çekiç tarafından yazılarak bestelenen ve okula olan özlemi anlatan 'Koronaya İnat' isimli şarkı, öğrenciler tarafından seslendirilerek klibi çekildi. Sosyal medyada paylaşılan klip, büyük ilgi gördü. 
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Fevzi Çakmak Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ozan Çekiç'ten 'Çocukların Dilinden Okulları Açacağız' sloganı ile bir beste yapmasını istedi. Çekiç, kısa sürede 'Koronaya İnat' isimli şarkının sözlerini yazarak, bestesini hazırladı. Kentte, farklı okullarda görev yapan müzik öğretmeni arkadaşlarına besteyi gönderen Çekiç, ayrıca meslektaşlarının da şarkıyı seslendirmesini istedi. İlkokul 3'üncü sınıfa giden Beren Ağıl (7), Elif Neva Özhan (8), ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Ada Kadakoğlu (10) ve Öykü Başçıoğlu (10), isimli çocuklar evlerinde anne ve babalarının da yardımları ile şarkı sözlerini ezberleyerek, seslendirmeye başladı. Daha sonra ise şarkıya klip çekildi. Hazırlanan klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Öğrencilerin okula olan özlemini anlatan klip, kısa sürede büyük ilgi gördü. 
'OKULLARIN BİR AN ÖNCE AÇILMASINI İSTİYORUZ'
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin talebi üzerine, sözler yazılarak, bestenin oluşturulduğunu söyleyen müzik öğretmeni Ozan Çekiç, "Yaşanan bu süreçte, çocukların okullara olan özlemini düşünerek, bu besteyi oluşturduk. Tabi burada önemli bir rol de diğer müzik öğretmeni arkadaşlarım tarafından gerçekleştiriliyor. Burada müzik öğretmeni arkadaşlarımızın çocuklarını bir araya getirerek onları çalışma yapmak zorunda kaldık. Besteyi yapıp, arkadaşlarıma attım, onlar da kendi çocuklarına öğrettiler, sonra sadece klip için çocukları bir araya getirdik. Bu güzel besteyi ortaya çıkardık. Umarım hayırlı olur, çocukların dilinden halka bir mesaj olarak düşünelim. Bu süreçte çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü koronavirüs vakaları çok fazla arttı. Çocuklarımızı da tebrik ediyorum. Bir öğretmen olarak, bizler de okullarımızı özledik. Bu işi bilinçli yapan, aşkla yapan insanlarız. Bizler de kendimizi boşlukta hissediyoruz. Okulların bir an önce açılmasını istiyoruz. Öğretmenlik mesleği çocuksuz olacak bir meslek değil. Onlarla birlikte varız" dedi.
'ŞARKI SÖYLEYEREK UYARMAK İSTEDİK'
Okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söyleyen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Neva Özhan, "Öğretmenimi, okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Okulda oyun oynadığımız günlerimi özledim. Arkadaşlarım ve ben heyecanlıydık. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar maske takmıyor, mesafeye dikkat etmiyor. Biz, bunları onlara söyledik ve uyardık. Şarkı söyleyerek, onları uyarmak istedik" diye konuştu.
Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Ada Kadakoğlu ise maske takmanın önemli olduğunu belirterek, "Bir yere giderken maske takmalıyız. Ellerimizi bol bol yıkamalıyız. Su bulamıyorsak dezenfektan veya kolonya kullanmalıyız. Belirli aralıklarla maskelerimizi değiştirmeliyiz. Bol bol su içmeli ve beslenmemize dikkat etmeliyiz. Ben bu şarkıdan bunları çıkardım. Klibin ana teması, temizliğimize dikkat etmek ve sosyal mesafeyi korumaktır. Öğretmenlerimizi, okulumuzu hepimiz çok özledik ama bazı insanlar bu koronavirüsten ders almadılar" dedi. 
İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Beren Ağıl ise "Klip çekilirken çok heyecanlıydım. Çok güzel geçtiği için de sevindim. Harikaydı, izlediğimde çok beğendim. Sizin de izledikten sonra çok beğeneceğinizden eminim. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Okulumun bir an önce açılmasını çok istiyorum. Teneffüslerde de oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı. 
Öğrencilerin okullarına olan özlemi anlatan şarkının sözleri ise şu şekilde:Yüz yüze tanırız biz bizi
Öğretmen öğrenci sevgisi
Okuluma gitmeyi, bayrağımı görmeyi, zil sesini duymayı özledim
Sınıfıma girmeyi, dersleri dinlemeyi, birlikte yaşamayı özledimTakın lütfen maskeleri
Yıkayalım elleri
Sosyal mesafeye dikkat
Şu koronaya inatOkulları birlikte açacağız
Güzel günler görecek, çalışacağız
Amacımız sıfır vaka
Bunun için göster çaba 
Geleceğimiz için katıl bana
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2020-09-02 12:41:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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