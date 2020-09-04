Tokat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getirildi

Tokat’ta il hıfzıssıhha meclisi kararı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Alınan karar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların 7 Eylül'den itibaren günün 10.00 ile 18.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Uygulamadan, kamu kuruluşları, özel iş yeri sahibi ve çalışanları ile tarım faaliyetlerinde bulunanlar muaf tutuldu.

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