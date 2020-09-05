Müdürün makam televizyonu, iki kardeşin eğitim kapısı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdürün makam televizyonu, iki kardeşin eğitim kapısı oldu

DHA

Müdürün makam televizyonu, iki kardeşin eğitim kapısı oldu


Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ta maddi durumu yeterli olmayan 58 öğrenciye, EBA TV'den derslerini takip edebilmeleri için Zile Milli Eğitim Müdürlüğü'nce televizyon götürüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Polattimur'un  makamındaki televizyon ise Ayvalı köyündeki Eylem ve Hüseyin Yiğit kardeşlere hediye edildi.
Zile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 114 köy, 4 belde ve 20 mahallede bulunan 9 bin öğrenciden, 115 öğrencinin internet ve bilgisayar sorunu olduğu ve 58 öğrencinin ise televizyonlarının olmadığı tespit etti. Ayvalı köyünde lise eğitimi alan Eylem (14) ve Hüseyin Yiğit (13) kardeşlerin evine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Polattimur'un makamındaki televizyon götürüldü. Görevlilerce televizyonun kurulumu yapılarak, öğrencilerin EBA TV'ye ulaşımı sağlandı. Proje kapsamında yapılan televizyon ve uydu kurulum hizmeti ile toplam 58 öğrenci EBA TV üzerinden eğitim almaya başladı.
'ÖĞRENCİLERİMİZE FEDA OLSUN'
İlçe Milli Eğitim Müdürü Polattimur, eğitim için gerekirse evindeki televizyonu da vereceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Müdürlüğümüze bağlı 9 bin öğrencimiz var. İlçemizin 114 köyü mevcut. 4 beldemiz, 20 de mahallemiz var. Uzaktan eğitim sürecinde bütün sahayı taradık. Tüm ekimizle 9 bin öğrencimize ulaştık. Tüm köylerimize ulaştık ve internet ve televizyon noktasında sorunlar tespit ettik. İnternet sorunu yaşayan öğrencilerimiz olduğu gibi daha da olumsuz şartlarda olan öğrencilerimiz olduğunu gördük. Bunların evinde internet bir kenara televizyon yayını bile yok. Biz öğrencilerimizin yanında olmalıyız, EBA TV´ye erişimini sağlamalıyız. Bu öğrencilerimiz evde televizyona dahi erişemezken bizim makamda televizyon izlememizin çok bir anlamı yoktu. Biz buradan başladık. Ben makamındaki televizyonu izlemesem de olur, öğrencilerimize feda olsun dedim. 2 kardeşin evinde televizyonları yoktu. Kurulumu sağladık. EBA TV yayınını, antenini kurduk. Kendileri şu anda erişim sağlayabiliyorlar. Eğitim yolunda öğrencilerimize yaptığımız bu fedakarlığın lafı bile olmaz. Hatta kendi evimizdeki televizyonu da gerekirse feda ederiz."
'BU YOLDA YALNIZ YÜRÜMEYECEKLER'
İnternet erişiminde sorun yaşanan bölgelerde çalışmalara başlandığını söyleyen Polattimur, "Biz öğrencilerimizin eğitime ulaşması noktasında her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Salgın sürecinde öğrencilerimizden ayrı kaldık. Bu bizi hüzünlendirdi. Aramıza fiziki mesafeler girdi. Ama bilsinler ki, aramıza giren fiziki mesafeler olsa da kalplerimiz onlar için atıyor. Bu yolda asla yalnız yürümeyecekler. O bir tek öğrenciye ulaşıncaya kadar gece gündüz demeden uzun ince bir yolda yürümeye devam edeceğiz. Çünkü sevgili öğrencilerimiz bizim aşkımız, sevdamız, yârimiz ve yarınlarımı" diye konuştu.
Hediye edilen televizyondan dolayı Polattimur'a teşekkür eden öğrencilerden Eylem Yiğit, "Ders işleyemiyorduk. Uzaktan eğitim için çok iyi oldu" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN
2020-09-05 09:22:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getirildi
YEREL HABERLER Tokat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa ...
Tokat'ta 65 yaş ve üzerine 'saat' kısıtlaması getirildi 
YEREL HABERLER Tokat'ta 65 yaş ve üzerine 'saat' kısıtlaması ...
Tokat'ta belediye başkanına silah çekildiği iddiası
YEREL HABERLER Tokat'ta belediye başkanına silah çekildiği iddiası
Turhal’a yarı olimpik yüzme havuzu
YEREL HABERLER Turhal’a yarı olimpik yüzme havuzu
Tokat'ta KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Tokat'ta KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi
Kavurucu sıcakta tarım işçilerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Kavurucu sıcakta tarım işçilerinin zorlu mesaisi
Afrika sıcaklarında belgeselleri aratmayan görüntüler
YEREL HABERLER Afrika sıcaklarında belgeselleri aratmayan görüntüler
Niksar'da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Niksar'da ormanlık alanda yangın
Külliye'deki toplantı için test yaptırdı, pozitif çıktı, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Külliye'deki toplantı için test yaptırdı, pozitif ...
TOGÜ ile TOBB ETÜ arasında işbirliği ön görüşmesi yapıldı
YEREL HABERLER TOGÜ ile TOBB ETÜ arasında işbirliği ön görüşmesi ...
Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar ...
Tokat’ta orman yangını
YEREL HABERLER Tokat’ta orman yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X