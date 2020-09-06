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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneler sınavda, babalar dışarıda ter döktü

İHA

Tokat'ta anneleri KPSS'ye giren bebeklere bakmak durumunda kalan babalar farklı bir deneyim yaşadı.

Anneler sınavda, babalar dışarıda ter döktü

Tokat’ta anneleri KPSS’ye giren bebeklere bakmak durumunda kalan babalar farklı bir deneyim yaşadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları yapıldı. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında adaylar, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ellerine dezenfektan döküldükten sonra sınavın yapılacağı sınıflara alındı. TokatTurhal karayolundaki yol çalışmaları nedeni ile trafiğin tek şeride düşmesi adaylara stres dolu dakikalar yaşattı. Polis ekiplerinin önlemi ile yoldaki yoğunluk açılmaya çalışıldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'nde sınava giren adaylardan çocukları olanlar ise farklı bir heyecan ve stres yaşadı. Anneler sınavda ter dökerken bebeklere bakmak durumunda kalan babalar da dışarıda ter döktü. Kimi babalar bebek arabasında çocuğunu gezdirirken, kimi babalar ise çimlerin üzerine serdiği örtüye çocuğunu yatırarak zaman geçirmeye çalıştı. Eşi sınava giren Şerif Tiryaki, 9 aylık oğlu Kayra'yı bebek arabasında gezdirdi. Baba Tiryaki, geçici olarak annelik görevini üstlendiğini belirterek, “23 saat idare edeceğiz. Şu an için bir problem yok, her şey yolunda gidiyor. İnşallah bir problem çıkmaz, ağlamaz” dedi.

"İnşallah ağlamazlar"
4 aylık kızı Arya Meva ile 4 yaşındaki oğlu Musap’a bakan Ömer Taslı da, okulun bahçesinde gölgelik bir alanı tercih etti. Çimlerin üzerine örtü sererek bebeğini yatıran baba Taslı, ilk defa uzun süreliğine kızı ile ilgilenmek durumunda kaldığını belirterek, “Annesinin sınavı bitene kadar bebekle ilgileneceğiz. Sınav olunca mecbur bakmak durumunda kaldık. Daha çok eşim bebeği ağlar diye stres yaparak sınava girdi. Aklı çocuklarında kalacak. İnşallah ağlamazlar, eşimin sınavı da iyi geçer” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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