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KPSS'de kimliğini unutan ve kaybeden adayların yardımına polis yetişti

DHA

KPSS'de kimliğini unutan ve kaybeden adayların yardımına polis yetişti


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 6 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi.
KPSS'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Kimliklerini evde unutan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Adaylar, evlerine götürülerek kimlik kartını aldıktan sonra yeniden sınav salonlarına getirildi.
POLİS ARACIYLA YETİŞTİRDİLER
Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 6 aday, İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis ekiplerinden yardım istedi. 6 kişi, polis araçlarıyla yardımıyla sınavlara girecekleri okullara yetiştirildi. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-06 12:56:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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