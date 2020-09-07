770 yıllık köprünün üzerindeki asfalt kaplama kaldırılacak



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Yeşilırmak üzerinde bulunan, 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü üzerine 20 yıl önce dökülen asfalt, Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi'nce kazınarak, köprü aslına uygun şekilde onarılacak.

Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak üzerinde yer alan, kesme taştan yapılan 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki 5 gözlü köprü 1250 yılında Selçuklular zamanında yapılan Hıdırlık Köprüsü bugün de hizmet vermeye devam ediyor. İsmini su kenarındaki yeşillik ve ağaçlık alanlara verilen sıfattan alan ve 2013 yılında araç trafiğine kapatılan köprünün üzerine 20 yıl önce dökülen asfalt kazınarak, köprü Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi'nce aslına uygun şekilde onarımı yapılacak. Tokat Belediyesi ekipleri çalışma bitene kadar köprünün her iki giriş ve çıkışlarını yaya trafiğine kapattı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-09-07 13:43:29



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