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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

770 yıllık köprü asfalttan kurtulacak

İHA

770 yıllık köprü asfalttan kurtulacak

Tokat'ta 770 yıllık tarihi köprünün asfalt zeminden kurtarılarak eski görünümüne kavuşması için restorasyon çalışmaları başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın destekleri Tokat Belediyesi’nin girişimleri Yeşilırmak üzerinde yıllara meydan okuyan tarihi köprüde restorasyon çalışmaları başlatıldı Yaklaşık 7 yıldır araç trafiğine kapalı olan köprüyü belediye ekipleri yaya trafiğine kapatılması için çalışma yaptı. Köprünün her iki tarafına bariyerler konularak köprünün yaya trafiğine kapatılacağı bilgilerine yer verildi.

Tarihi köprünün asfalt yolu kazılacak
Tokat'ı batıda Amasya ve Turhal'dan gelen yolları doğuya, Karadeniz'den gelen yolları da Orta Anadolu'ya bağlayan bir kavşak konumundaki 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kesme taştan yapılan Hıdırlık Köprüsü asfalt zeminden kurtulacak. Yaklaşık 20 yıl önce asfaltlanan köprünün zeminindeki malzeme kazılarak köprünün tarihi taşları yeninden ortaya çıkarılacak. Ayrıca yapılacak olan çalışmalarla köprünün spreyle boyanan taşları da temizlenecek. Köprü üzerindeki kitabe ile yerinden sökülen taşlar restorasyon çalışmaları ile onarılacak.

Köprünün tarihi
Selçuklu'nun en önemli sultanlarından birisi olarak sayılan Alaaddin Keykubat'ın 3 torununun 13'üncü yüzyılda devleti birlikte yönettiği dönemde yapılan Hıdırlık Köprüsü, günümüze kitabesiyle birlikte ulaşmış tek köprü olarak biliniyor. 5 kemere sahip ve yapıldığı döneme göre çok büyük bir şekilde inşa edilmiş olan Hıdırlık Köprüsü, bugüne kadar ciddi bir tadilata ihtiyaç duymamış, sağlamlığıyla da bölgede yaşanan büyük depremlere rağmen ayakta kalabilmiş önemli eserlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Yöre insanı tarafından Taşköprü olarak da adlandırılan Hıdırlık Köprüsü nesilden nesile geçen kültürel miras olarak önem taşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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