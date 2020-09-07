Okula TV stüdyosu kurdular

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir okula kurulan TV stüdyosundan yapılacak yayınlarla anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere eğitim desteği verilecek.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ‘Eğitim Tokat’ projesi kapsamında kurulan TV Stüdyolarında öğrencilere yönelik yayınlar başladı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile birlikte kanalın dönem açılış programında ilk derse katıldı. Vali Balcı, öğrencileri geleceğe hazırlanırken hangi şartlarda olurlarsa olsunlar her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Dijital teknolojiden yararlanarak öğrencilerimize destek veriyoruz. Onlar da bu altın fırsatı çok iyi değerlendirsinler. Yüz yüze eğitimin başlaması halinde de Eğitim Tokat TV’nin yayınlarına devam edecek” dedi.

Zor şartlarda da olsa fedakar öğretmenlerin devletin imkanlarını kullanarak öğrencilere ulaşmaya çalıştığına dikkat çeken Vali Balcı, “Bu önemli bir fırsat. Öğrencilerimiz ve velilerimiz bu altın fırsatı kaçırmasınlar. Amacımız dijital teknolojiden yararlanarak öğrencilerimize destek vermek. Zor şartlarda da olsa öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz “ diye konuştu. Vali Balcı, ayrıca kanala abone olup, dersleri takip eden öğrencilere yaprak test desteği sağlanacağını, öğrencilere testlerinin PTT aracılığıyla ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

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