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Sulama göletine giren genç boğuldu

DHA

Sulama göletine giren genç boğuldu


Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde, serinlemek için sulama göletine giren Hasan Uygar (16) boğuldu.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyıla birlikte serinlemek için sulama göletine giren Hasan Uygar bir süre sonra suda kayboldu. Uygar'ın suda kaybolduğunu gören arkdaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD  ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gölet içinde Hasan Uygar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uygar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Turhal Fatih YILMAZ
2020-09-07 21:07:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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