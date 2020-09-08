Bu domates çeşidini gören şaşırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu domates çeşidini gören şaşırıyor

İHA

Bu domates çeşidini gören şaşırıyor

Tokat’ta emekli öğretmen hobi olarak serasında yetiştirdiği ‘sardunya öpücüğü’ cinsi domatesin bir kökünden 100'ün üzerinde ürün elde etti.
Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Zekeriya Baş, bir arkadaşından ‘geranium kiss’ sardunya öpücüğü cinsi domates tohumu aldı. 1150 rakım yükseklikte bulunan Çamiçi Yaylasında kurduğu 40 metrekare serada tohumu toprakla buluşturan Baş, tek bir kökte yüzün üzerinde domates elde etti. Hobi bahçesine diktiği domatesin bir kökünden üzüm salkımı gibi ürün almanın şaşkınlığını yaşadığını ifade eden Baş, “Seramızda atalık tohumdan doğal çeşitlerden domates üretmeye başladık. Derken biz bu doğal tohumlara yöneldik ve şu anda 40 metrekarelik seramda yaklaşık olarak elimde 5060 çeşit tohuma ulaştım. Bu tohumlardan son olarak kendisiyle zaman zaman tohum takası yaptığımız Resul Gür adlı bir kardeşimin gönderdiği “geranium kiss’ tohumunu ilk defa denedim. Bizi şaşırttı gerçekten bir sonuç elde ettim. Bu yıl seramda çeşitli mantari ve böcek hastalıkları olmasına rağmen üzerinde yüzlerce çiçeğin olduğunu gördüğümüz, literatüründe en çok 34 salkıma ulaşırken bütün bu olumsuzluklara rağmen 5 salkımın üzerine çıkan bir performans gördük. Gerçekten bizi şaşırttı çokta mutlu etti. Bu domateslerle bu çeri türüyle çok umutlandık” dedi.
Baş, isteyenlere ilerleyen zamanda bu tohumdan verebileceğini de belirterek, “Tohum konusundaki amacımızdan ziyade düşüncemiz, tohum Rabbimin bize verdiği kutsal bir ilahi emanettir. Bunu sadece kendimizde tutmamız doğru olmaz bunu paylaşmamız en güzeli. Herkesle paylaşmamız lazım. Ancak bugün konusu olan bu tohumu birkaç yıl ekip denememiz ve görmemiz lazım. Tam kendisi üzerinde bu tür üzerinde bir kanaat oluştuktan sonra isteyen üretmek isteyen meraklı arkadaşlarımıza elbette bu tohumdan vereceğiz ve dağıtacağız” diye konuştu.

Hedefleri tek kökten 500 adet domates yetiştirmek
Uzun yıllardır tarımla ilgilenen ve tarıma olan merakıyla çeşitli organik ürünler elde eden Resul Gür ise geranium kiss çeşidinin tamamen doğal bir domates olduğunu belirterek, “Üzerindeki yüzlerce domatesi görenler hibrit domates sanıyor ama bu kesinlikle hibrit bir domates değil. Cüce tipli, bir salkımında ortalama 100 tane domates var. Biz bunu ilerleyen zamanlarda inşallah tek kökten 500 tane domates elde etmeyi amaçlıyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Seneye 700900 rakımlarda dikim yapacağız. Muhteşem bir verim var, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Çok araştırdık, ülkemizde bu çeşit ve bu verimlilikte domates yetiştirildiğini duymadım böyle bir bilgiye rastlamadım. Bir salımda yüzlerce domates var, bir ailenin 34 aylık ihtiyacını karşılayacak kahvaltılık türü domates çeri tipi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitkisel atıklar yakıta dönüşecek
YEREL HABERLER Bitkisel atıklar yakıta dönüşecek
Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, 5 araca çarptı: 4 yaralı 
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, 5 araca çarptı: 4 ...
Sulama göletine giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Sulama göletine giren genç boğuldu
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Okula TV stüdyosu kurdular
YEREL HABERLER Okula TV stüdyosu kurdular
770 yıllık köprü asfalttan kurtulacak
YEREL HABERLER 770 yıllık köprü asfalttan kurtulacak
770 yıllık köprünün üzerindeki asfalt kaplama kaldırılacak
YEREL HABERLER 770 yıllık köprünün üzerindeki asfalt kaplama ...
KPSS'de kimliğini unutan ve kaybeden adayların yardımına polis yetişti
YEREL HABERLER KPSS'de kimliğini unutan ve kaybeden adayların ...
Anneler sınavda, babalar dışarıda ter döktü
YEREL HABERLER Anneler sınavda, babalar dışarıda ter döktü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X