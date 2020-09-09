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Okul özlemlerini kitap okuyarak gideriyorlar

DHA

Okul özlemlerini kitap okuyarak gideriyorlar


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta bir sitenin bahçesinde, hafta sonları, okullarını özleyen çocuklar için kitap okuma etkinliği düzenleniyor. Okullarına bir an önce kavuşmak istediklerini belirten çocuklar, salgının sona ermesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi. 
Kent merkezindeki bir sitenin bahçesinde, hafta sonları, okullarını özleyen ilkokul öğrencileri için kitap okuma etkinliği yapılıyor. Pazar ilçesine bağlı Üzümören Kasabasında Selçuk Çok Programlı Lisesi Müdürü olan Halise Özlem Çivilidağ'ın gözetiminde öğrenciler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, masal kitapları okuyor. 
Okullarını özleyen çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlediklerini ifade eden Halise Özlem Çivilidağ, "Anadolu masalları, masal eğiticiliği kursunu pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim olarak aldık. Biz bu masal anlatıcılığı kursunu aldıktan sonra kendi kendime neden öğrendiğimiz masalları çocuklara anlatmayalım diye düşündük. Pandemi sürecinde çocuklarımıza sıkıldıkları için, bunaldıkları için, okuldan uzak kaldıkları için böyle bir etkinlik ve farkındalık yaratmaya çalıştık. O kadar güzel oldu ki birincinin ardından ikinciyi düzenledik. Bu etkinliği artık her hafta yapmayı planlıyoruz. Bizim derdimiz çocuklarımızın kitap okuması. Sayın Valimiz Ozan Balcı'nın uhdesinde Kitap Tokat Projesi kapsamında çocuklarımızın elinden kitap düşmez oldu. Bu yüzden ben kendilerine çok teşekkür ederim. Aynı zamanda destekleri dolayısıyla Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali Bey'e çok teşekkür ederim. Çocuklarımız kitapsız kalmasın, kitap okusunlar. Velilerimize de önerim lütfen çocukların kitap okuması konusunda onlara önderlik yapsınlar" dedi. 
'HEPSİ OKULLARIN AÇILMASINI İSTİYOR'
Çocukların okullarını çok özlediklerini söyleyen Çivilidağ, "Kesinlikle okuldan bahsediyorlar. Hatta etkinlik sırasında kendisini sınıfta hissedenler oldu. Birbirine sarılanlar oldu ama biz tabi sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği konusunda onları uyarıp engeller koyuyoruz. Hepimiz öğretmeniz, burada bulunan çocukların birçoğunun ailesi de öğretmen. Hepsi okulların açılmasını istiyor. Bu anlamda Bakanlığımızın çalışmaları var. Benim tek isteğim bu dönemde maskelerimizi takalım, sağlığımıza dikkat edelim ve çocuklarımızı okullarımıza kavuşturalım diyorum" diye konuştu. 
Kitap okuma etkinliğine katılan ilkokul öğrencisi Bade Çekiç ise, "Burada masal okuma etkinliği gerçekleştirdik. Çok güzel masallar okuduk. Özlem öğretmenimize bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ederiz. Bu etkinliğin her hafta olması çok güzel oldu. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, okul bahçemi çok özledim" dedi.
Diğer çocuklar da herkesin kurallara uymasını ve okulların bu sayede kısa sürede açılmasını beklediklerini dile getirdi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-09 08:55:09

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