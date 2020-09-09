Tokat'ta tarihi eser operasyonu

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Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 57 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente tarihi eser sokulacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, M.A. isimli şüphelinin kullandığı aracı kent girişindeki Geyras uygulama noktasında durdurdu. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1 altın, 28 gümüş ve 22 bronz sikke, 6 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje olmak üzere 57 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2020-09-09 14:34:10



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