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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta öğretmenler köyleri dolaşıp, öğrencilere ulaşıyor

DHA

Tokat'ta öğretmenler köyleri dolaşıp, öğrencilere ulaşıyor


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta uzaktan eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ile birlikte gönüllü idareciler ve öğretmenler, köylerde yaşayan öğrencileriyle bir araya gelerek, ders kaynakları ve hikayeler dağıtıp, ödev kontrolleri yaptı.
Tokat'ta "Uzaktan eğitime gönülden destek" sloganı ile hayata geçirilen gönüllülük esaslı proje, Tokat'ın tüm ilçelerinde ve bağlı köylerde uygulanıyor. Proje kapsamında köylerinde internet olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere mobil öğretmenler ile ulaşılıyor. Köylerde yaşayan öğrencileriyle bir araya gelen öğretmenler, ders kaynakları ve hikayeler dağıtıp, ödev kontrolleri yapıyor. Ayrıca öğretmeler, öğrencilere pandemi sürecinde uyulması gereken kurallara hakkında bilgi veriyor. Merkeze bağlı Beşören köyünde öğrenciler ile buluşan Ali Tepe Topçubağı Ortaokulu öğretmenleri öğrenciler ile köy okulu bahçesinde bir araya geldi. 
Proje destek için öğretmenleri ile birlikte destek veren, Ali Tepe Topçubağı Ortaokulu Müdürü Halis Kaya, "Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim de ulaşamadı hiçbir öğrenci kalmayacak talimatına uygun olarak, tamamen gönüllü öğretmenlerimizden ulaşan bir ekiple uzaktan eğitime gönülden destek projesini oluşturduk. Sadece bizim okulumuz nezdinde 11 köy okuluna ulaşıyoruz. Gönüllü öğretmenlerimiz okulda 2-3 gün içinde öğrencilerimizin derslerini hazırlıyorlar. Daha sonra hazırlanan bu ödevleri köylerde öğrencilerimize veriyoruz. Yine 'Kitap Tokat' projesi kapsamında öğrencilerimize okumaları için kitap veriyoruz. Bir hafta sonra çocuklarımızı ziyaret ettiğimizde ödevlerini kontrol ediyoruz. Kitaplarını değiştiriyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi koronavirüse karşı öğrencilerimizi bilinçlendiriyorlar" dedi. 
Öğrenciler ise okullarını çok özlediklerini ve tekrar açılması için herkesin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-10 13:05:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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