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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyüklüğü ile dikkat çekiyor, 2 bin liraya alıcı buluyor

İHA

Büyüklüğü ile dikkat çekiyor, 2 bin liraya alıcı buluyor

Tokat’ta, ağırlığı ve büyülüğü ile diğer cinslerine göre dikkat çeken velikan cinsi tavşan, 2 bin liradan alıcı buluyor.
Tokat Soğucak bağlarındaki bahçesini adeta küçük bir hayvanat bahçesine çeviren Mehmet Bingöl, beslediği onlarca cinste kanatlı kümes hayvanlarının yanı sıra 'velikan' cinsi tavşanları ev sahipliği yapıyor. Büyüklüğü ve kilosu ile diğer tavşan türlerinden ayrılan tavşanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 812 kilogram arasında büyüklüğe ulaşabilen tavşanlar, oldukça yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl damızlık olarak aldığı bir çift tavşandan yavru almayı başaran Bingöl, onlara gözü gibi bakıyor. 10 gibi kısa bir sürede gözü açılan ve hızla büyüyen tavşanlara talebin oldukça fazla olduğunu belirten Bingöl, yavrularının çiftini 400 liradan sattığını söyledi. Diğer türlere göre pati ve kafa yapılarının oldukça büyük olan velikan cinsi tavşanların yetişkinlerinin ise 2 bin liradan satıldığını ifade eden Bingöl, oldukça fazla talep olduğunu kaydetti.

Yavruları hızlı büyüyor
Bingöl, geçen yıl damızlık olarak aldığı velikan cinsi tavşanların yavrusunu aldığını söyledi. Nazlı ve Paşa isimini verdiği tavşanların 10 tane yavrusu olduğunu belirten Bingöl, ”Bu tür tavşanların et verimi oldukça yüksek. Yavruları da kısa sürede hızlı büyüyor. 10 günlükken gözleri açıldı. 4045 günlükken sütten kesilerek yem yemeye başlıyorlar. Çok uysal ve insancıl hayvanlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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