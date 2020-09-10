Düğün yapılan köy karantinaya alındı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde yapılan düğün sonrasında vakaların artması sonucu karantina uygulamasına karar verildi.

Turhal İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu İlçe Kaymakamı Ali Gökay başkanlığında Yeni Tip Korona virüs (Covid19) gündemi ile toplantı yaptı. Toplantıda ilçeye bağlı Kızkayası köyünde pozitif vaka sayılarında meydana gelen ani artış nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkmaması ve salgının yayılımının önüne geçilmesi amacıyla değerlendirme yapıldı. Değerlendirme sonucunda Kızkayası köyünde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72. ve ilgili diğer maddeleri gereğince 10.09.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, köy sınırları içerisinde Tarım ve Hayvancılık faaliyetleri ile özel ve kamuda çalışanların izinli olarak faaliyetlerine devam edebilmesine izin verildi.

Yaklaşık bir hafta önce köyde düğün yapıldığı ve vaka sayısında artış gözlemlendiği öğrenildi. Cuma günü köy düğünün ardından ilçe merkezinde de cumartesi günü düğün yapıldığı, filyasyon ekiplerinin temaslı kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

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