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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletli öğretmenler, öğrencilerine ders materyallerini ulaştırıyor

DHA

Motosikletli öğretmenler, öğrencilerine ders materyallerini ulaştırıyor


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde Yılmaz Kayalar Fen Lisesi öğretmenleri, öğrencilerine daha hızlı ulaşmak için motosikletli ekip kurdu. Okulun danışman öğretmenleri tarafından eksikleri belirlenen öğrencilerin evlerine motosikletleriyle giden öğretmenler, ders materyallerini ulaştırmaya başladı.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitime destek vermek için `Mobil Öğretmen´ projesi başlattı. Proje kapsamında, il genelinde uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrencilere ders içeriği, materyal ve okuma kitapları götürüldü. Öğrencilerin ders ve ödev takipleri yapıldı. Proje kapsamında Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi öğretmenleri ise öğrencilerine daha hızlı ulaşabilmek için motosikletli ekip kurdu. 4 kişiden oluşan ekip, okulun danışman öğretmenleri tarafından belirlenen öğrencilere ders materyallerini kendi motosikletleriyle ulaştırmaya başladı. Üzerinde `Mobil Öğretmen´ yazan yelekleriyle dikkat çeken öğretmenler, ilçe dışında yaşayan öğrencilere kargoyla ders materyali gönderiyor.
'OLUMLU DÖNÜŞLER ALIYORUZ'
Öğrencilerin uzaktan eğitimine katkı için kurulan motosikletli ekipte yer alan okulun görsel sanatlar öğretmeni Ersan Palaz, "Covid-19 süreci başladıktan sonra bizim okulumuzda bir vefa ekibi oluşturuldu. Bu ekiple beraber uzaktan eğitim telafi sürecinde eksikleri olan öğrencilere materyal desteği sağlama anlamında bu işi nasıl daha çabuk yapabiliriz diye düşündük.  Grup içerisinde motosikleti olan arkadaşlarla beraber bir ekip kurduk. Mobil vefa ekibi dedik adına da. Bu şekilde hem hızlı hem de daha rahat bir şekilde öğrencilerimize gereken desteği sağladığımızı düşünüyoruz. Gayet memnunuz. Takdir de topladık bu anlamda. Olumlu dönüşler alıyoruz" dedi.
'İLÇE DIŞINDAKİLERE KARGOYLA ULAŞTIRILIYOR'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un `Ulaşılmayan öğrenci kalmasın´ talimatı doğrultusunda öğrencilere ulaşıp gerekli desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden okul müdürü Ömer Özçoban "31 Ağustos´tan itibaren başlayan uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz `Mobil Öğretmen´ uygulamasını başlattı. Biz de bu çerçevede motosikletli vefa ekibi, mobil öğretmen ekibi oluşturduk. Öğrencilerimize ders materyali ulaştırmaya devam ediyoruz. İlçe içerisinde öğrencilerimize bizzat ekibimiz, ilçe dışındaki öğrencilerimize kargoyla ulaştırıyoruz" diye konuştu.
Öğretmenlerinin motosikletle eğitim materyali getirmesini dikkat çekici bulduğunu ifade eden 10'uncu sınıf öğrencisi Edanur Ay ise koronavirüs sürecinde verdikleri destek için teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-09-11 14:25:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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