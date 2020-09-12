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Koronavirüsü atlatan 71 yaşındaki Uçar: İnsan ensesinde Azrail olduğunu hissediyor

DHA

Koronavirüsü atlatan 71 yaşındaki Uçar: İnsan ensesinde Azrail olduğunu hissediyor


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüse yakalanan ve 11 günü hastanede 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan Hayrettin Uçar (71) "İnsan ömrünün nihayete erdiğini, karşısında Allah, ensesinde Azrail olduğunu hissediyor" dedi.
İlçe merkezinde eşi Hafize Uçar (64) ile birlikte yaşayan 4 çocuk babası Hayrettin Uçar, geçen ay koronavirüse yakalandı. Yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes almada zorluk çeken Uçar, hastanede tedaviye alındı. 11 günü hastanede 14 günü de evde toplam 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan Hayrettin Uçar, "Sürekli ateşimi ölçerim. Ateşim 39,5 çıkınca, hastalığa yakalandığımın farkına vardım. Gece hastaneye gittim. Durumu anlattım. 'Hemen tedavinize başlayalım' dediler. Hastanelerimiz, doktorlarımız bu konuda çok iyi. Çok müşfikler, çok çalışıyorlar. Tomografiye gönderdiler, sonuçlar 7 saat sonra geldi. Hastalık beşinci günden sonra etkisini artırdı" dedi.
'İNSAN ENSESİNDE AZRAİL OLDUĞUNU HİSSEDİYOR'
Hastalık sürecinde Azrail´i ensesinde hissettiğini dile getiren Uçar, "Bu hastalığı, yaşamayanın  anlaması mümkün değil. Anlatılması mümkün değil. İnsan, ömrünün nihayete erdiğini, karşısında Allah, ensesinde Azrail olduğunu hissediyor. O kadar zor bir durum. Konuşamıyorsun, yiyemiyorsun, susuzsun içemiyorsun. Bir iki yudum suyu içemiyorsun, çenen yoruluyor. İki lokma yiyemiyorsun. Vücut bitmiş, kendini koyvermiş. Bütün organlar tamamen kendini koyvermiş. Yani bir nevi, çoklu organ yetersizliği diyorlar ya o oluşuyor. Ne çocuk istiyor, ne torun istiyor, ne eş istiyor. Tek kimse beni rahatsız etmesin, konuşturmasın istiyor. Tarifi mümkün değil. Gençlerimiz bunu anlamıyor. Dalga geçiyorlar. Şaka sanıyorlar. Hastanede gördüğüm bir kadın da başına gelinceye kadar maske kullanmadığını söyledi. İnsanlarımız bu işi dalgaya almasınlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-09-12 10:00:58

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