Müdür ve mesai arkadaşları korona virüse yakalandı

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, iki şube müdürü ile birlikte 10 kişi korona virüse yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan bir kişinin testinin pozitif çıkması sonucu durumundan şüphelenilen kişilere de test yaptırıldı. İl Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Celal Yurdakul ile Demir Ali Şıhlar hastanede tedaviye alındı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden il müdürü ve şube müdürlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Müdürü Çağlar’ın kızı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Babam Covid19 rahatsızlığı nedeniyle telefonlara dönüş sağlayamıyor, arayıp soran herkese çok teşekkür ederiz. Genel sağlık durumu iyi dualarınızı eksik etmeyin” şeklindeki bilgilere yer verdi. Hastalığa yakalanan diğer çalışanların bir kısmının evinde izole olarak bir kısmının ise hastanede tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Korona virüsün, cenazeye giden bir kişiden çalışan diğer arkadaşlarına geçtiği tahmini üzerinde duruluyor. İl Müdürlüğünde yaşanan korona virüs salgını sonrasında ise binada temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

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