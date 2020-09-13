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Danişment Melik Ahmet Gazi'nin türbesi ziyaretçilerini bekliyor

DHA

Danişment Melik Ahmet Gazi'nin türbesi ziyaretçilerini bekliyor


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/NİKSAR (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun fethinde önemli bir yere sahip olan Büyük Türk İslam Komutanı Danişment Melik Ahmet Gazi'nin türbesi, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan´ın komutanlarından biri olan Danişment Ahmet Gazi, Sultan Alparslan tarafından Anadolu´da fetihler yapmak için gönderildi. Ahmet Gazi, Bizanslılardan Sivas´ı aldıktan sonra Danişment Hanedanlığı´nı kurdu. Amasya, Tokat, Niksar, Kayseri, Zamantı, Develi ve Çorum gibi pek çok bölgeyi fetheden Danişment Ahmet Gazi, Niksar´ı başkent ilan etti. Selçuklu hükümdarı Sultan Kılıçarslan ile birlikte Haçlı seferlerine yönelik muharebelere katılan Danişment Gazi, 1105 yılında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Niksar´da defnedilen Danişment Ahmed Gazi´nin adını taşıyan türbe yüzyıllardır dimdik ayakta duruyor. 2018 yılında restorasyonu yapılan türbe ziyaretçilerini bekliyor.
'SULTAN FATİH, TÜRBE RESTORASYONUNUN TALİMATINI VERDİ'
Melik Ahmet Danişment Gazi'nin vasiyeti ile buraya defnedildiğini ve türbesinin yapıldığını ifade eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Niksar Danişmentlilerin başkentidir. Bu manada da Niksar'ın Fatihi, banisi, koruyucusu, hamisidir. Melih Ahmet Danişment Gazi, Aybastı Perşembe Yaylası bölgesinde Bizanslılarla yapmış olduğu bir muharebede yaralanıyor ve 3 gün yaralı kalıyor. Orada da hakkın rahmetine kavuşuyor. Yanındaki tebaasına da kendisini Niksar'a defnedilmesini vasiyet ediyor. O vesile ile türbesi buraya yapılıyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmet, buradan Karadeniz seferine geçerken Ramazan ayında burada ordusuyla 1 ay kadar kalıyor. O dönemde türbenin restorasyonunun talimatını veriyor. Son olarak ise yaklaşık 3 yıl önce Niksar Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu yapıldı" dedi.
'ÖNCE GEZİYOR, SONRA FETHEDİYOR'
Melik Ahmet Danişment Gazi'nin fethetmeden önce bu coğrafyayı ziyaret ettiğini belirten Başkan Özcan, "Melik Ahmet Danişment Gazi aslında, 1071'den önce Alpaslan'ın akıncı beyleri ve bir çok komutanı Anadolu coğrafyasına giriyor ve Alparslan'a Anadolu'nun güzelliklerinden, buranın ikliminden, verimli arazilerinden, sulak arazilerinden bahsediyor. 1064 ve 1065'li yıllarda akıncı beyleri buraya geliyor. Bu toprakları Alparslan'a övüyor. Melik Ahmet Danişment Gazi de Alparslan'ın önemli bir komutanı. Sonrasında da Melik Ahmet Danişment Gazi bu coğrafyayı fethediyor. Kalede çok ciddi muhasaraları karşılığında, çok ciddi cenkler ve savaşlar vererek Niksar'ı fethediyor. Bu coğrafya o tarihten bu tarihe işgal görmemiştir. Böyle bir coğrafyadır. Böyle bir mirasın üzerindeyiz. Melik Ahmet Danişment Gazi burayı başkent yaptıktan sonra Tokat, Amasya, Sivas Malatya, batıda Afyon ve Balıkesir'e kadar olan bölgeyi oğlu Emir Gazi sonrasında torunu Nizamettin Yağıbasan'la bu coğrafyayı, Danişment devletini 100 yıl burada hakim kılıyorlar" diye konuştu.
Türbeyi birçok farklı şehirden insanların ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Özcan, "Bu bölgeye, Niksar'a, Melik Ahmet Danişment Gazi Türbesi'ne Karadeniz Bölgesi'nden, sahil şeridi ve Canik Dağları eteklerinde bulunan birçok şehirden ziyaretçiler gelir. Bayramlarda, arife günlerinde gelirler ve burada Melik Gazi'nin ruhuna dualar ederler ve Kuran okurlar. Sadece Niksar halkının teveccüh gösterdiği yer değil, özellikle Melik Ahmet Danişment Gazi'yi bilen Giresun'a kadar hatta orada akrabalarından olan insanlar da var. Buraya gelir ve sürekli ziyaret ederler" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Niksar Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL
2020-09-13 09:33:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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