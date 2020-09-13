Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde giren hırsız yakalandı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde hard diskleri çalmaya çalışan Ö.P. (37) polis ekiplerince yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde, Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki Tokat Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde meydana geldi. Binanın arka kapısını zorlayarak açan Ö.P., içeri girdi. Ö.P. binadaki odalarda bulunan bilgisayarların hard disklerini sökmeye başladı. İl müdürlüğünde çalışan görevliler Ö.P.'nin hırsızlık yaptığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden Ö.P. binanın arka kapısından kaçtı. İl müdürlüğüne yakın bir eve giren şüpheli Ö.P. polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Ö.P.'nin sabıkası bulunduğu belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-09-13 13:46:24



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