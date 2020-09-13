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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın kooperatifleri Tokat’ın ürünlerini sanal ortama taşıyacak

İHA

Tokat'ta başlatılan 'Kadının Gücü Tokat'ın Gücü' projesi kapsamında ilin marka ürünleri sanal ortama taşınarak yurt içi ve yurt dışı pazarına açılacak.

Kadın kooperatifleri Tokat’ın ürünlerini sanal ortama taşıyacak

Tokat’ta başlatılan ‘Kadının Gücü Tokat’ın Gücü’ projesi kapsamında ilin marka ürünleri sanal ortama taşınarak yurt içi ve yurt dışı pazarına açılacak.
Tokat Valiliği öncülüğünde başlatılan ‘Kadının Gücü Tokat’ın Gücü’ projesinin tanıtımı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle yapıldı. 14 kadın kooperatifini Tokat Kadın Kooperatifleri çatısı altında bir araya getiren projenin tanıtım törenine Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile davetliler katıldı. Törende, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle katılımcılara projeyle ilgili bilgi verdi. Kadın Kooperatifleri adına Emirseyit Kadın Kooperatifi Başkanı Gülşen Bekgöz, ardından Tokat Milletvekili Özlem Zengin konuşma yaptı. Son olarak kürsüye gelen Vali Balcı, projeyle ilgili değerlendirme yaparak, “Kadına inanmak Türkiye’ye inanmaktır. Kadının aklından, zekasından, yetenek ve yetilerinden yararlanmayan bir toplum vücudunun yarısı felç olmuş bir insana benzer. Kadının gücü bizim için çok önemli. Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Biz bu hedefleri gerçekleştirebiliriz. Çünkü eğitimli, bilgili, donanımlı, müthiş bir kadın potansiyelimiz var. Türk kadını hayatın ve yaşamın her alanında çiftçilikten sanayiye, tarımdan eğitime, sağlıktan mimariye kadar tarihte de, bugün de destanlar yazmıştır. Bu kadına inanmayla ilgili. Biz kadınlarımıza inanıyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinde katkıları olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

6 milyonluk fon oluşturuldu
Projeye 6 milyon TL. fon oluşturulduğunu ifade eden Vali Balcı, “Dijital platformlarda Tokat’ın ürünlerini, Türk insanıyla hatta dünya insanıyla buluşturacağız. Türk insanı bundan faydalanmış olacak. Tokat tarım ve hayvancılık memleketi. Her şey var. Biz sadece destek vereceğiz. Ben bu projenin çok çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu Tokat modeli olacak. Herkesin desteğiyle, hep birlikte koyunculukla ilgili bir model yaptık. Türkiye modeli oldu. Türkiye’de uygulanıyor. Bugün 100 bin kadınla başladığımız bu projemizde de hedefimiz 10 bin kadına ulaşmak. Tokat Kadın Kooperatifleri, Türkiye Kadın Kooperatifleri modeli olacak. 1 yıl sonra Tokat’ta, Türkiye’deki kadın kooperatiflerini toplayarak fuar, festival etkinliklerimizi yapacağız. Buna ben canı gönülden inanıyorum. Çünkü kadınlara, onların gücüne, azmine inanıyorum. Onlara destek veren dostlara, ekip arkadaşlarıma inanıyorum. Tokat Kadın Kooperatifleri Türkiye'nin modeli olacak. Bu projede tüm Tokatlı arkadaşlarımın emeği, alın teri var. Benim amacım yüreklendirmek, cesaretlendirmek. İşin sahibi kadınlarımızdır. Onlar için ne yapsak azdır. Kadınlarımıza desteğimiz devam edecek. Yılmadan, yorulmadan, pes etmeden, aşkla, şevketle bu işi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Vali Balcı, milletvekilleri ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda yöresel ve el sanatları ürünlerinden oluşan Artova, Emirseyit, Turhal, Niksar, Zile, Erbaa Sulusaray, Yeşilırmak, Adonim, Reşadiye, Yeşilyurt, Almus, Pazar, Başçiftlik Kadın Kooperatifleri standlarını gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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