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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandı

DHA

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandı


Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde bilgisayarların hard disklerini çalmaya çalışırken yakalanan Özkan Parlak (37) tutuklandı.
Olay, pazar sabahı Tokat Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde meydana geldi. Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki il müdürlüğüne gelen Özkan Parlak, binanın arka kapısını zorla açarak, içeri girdi. Daha sonra binadaki odalarda bulunan bilgisayarların hard disklerini sökmeye başladı. O sırada binanın güvenlik personeli, şüpheliyi fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden Özkan Parlak, binanın arka kapısından kaçtı. İl müdürlüğüne yakın bir eve giren şüpheli Parlak, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özkan Parlak, Tokat Devlet Hastanesi'nde 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra Çamlıbel Cezaevi'ne gönderilecek.
Öte yandan Özkan Parlak'ın hırsızlık suçlarından 9 yıl cezaevinde yattıktan sonra infaz yasasından yararlanarak, denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2020-09-14 17:40:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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