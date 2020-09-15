Sokak hayvanları unutulmadı

Tokat'ta sokak hayvanları için hazırlanan su ve mama kapları, beslenme odakları ve kedi evleri şehrin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri programlı bir şekilde beslenme odaklarını ve kedi evlerini kontrol ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, özellikle sıcak havalarda hayvanların su ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin günlük olarak beslenme odakları ve kedi evlerinde mama ve su takviyesi yaptığını ifade eden Başkan Eroğlu, “Ayrıca sokak hayvanlarımız için özel taşıma aracımız da mevcut. Onlardan sevgi elimizi asla çekmiyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız evlerinin ve dükkanlarının önüne sokak hayvanları için bir kap su ve bir kap mama koymalarıdır. Bu konuda hassasiyet gösteren Tokat’ımızda çok fazla gönüllü insanlar var, ben hepsine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” dedi.

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