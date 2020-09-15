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770 yıllık Selçuklu eseri köprüde restorasyon çalışması

DHA

770 yıllık Selçuklu eseri köprüde restorasyon çalışması


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, Yeşilırmak üzerinde bulunan 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü'nde Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi'nce restorasyon çalışması başlatıldı. Tarihi köprü, üzerine 20 yıl önce dökülen asfalt kazınarak, eski haline dönüştürülecek.
Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak üzerinde yer alan, kesme taştan yapılan 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki 5 gözlü Hıdırlık Köprüsü 1250 yılında Selçuklular döneminde yapıldı. İsmini su kenarındaki yeşillik ve ağaçlık alanlara verilen sıfattan alan ve 2013 yılında araç trafiğine kapatılan köprünün üzerine 20 yıl önce dökülen asfaltın kazınarak eski haline dönüştürülmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi'nce çalışma başlatıldı.
'3 KARDEŞİ BARIŞTIRAN KÖPRÜ'
Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Köprümüz 770 yaşında bir Selçuklu yapısıdır. Tokat'ta 4 tane Selçuklu köprüsü var. Selçuklu hükümdarlarından 2'nci Gıyaseddin döneminde bir vezir tarafından yapılıyor. 2'nci Gıyaseddin'in 3 tane evladı var. Bu 3 evladı bir iç çatışma yaşıyor. Birbirleri ile kavga halindeler, bu kavgalar da bir türlü dinmiyor. O dönem bu eser yapılıyor ve 3'ünün ismi kitabeye yazılıyor ve bu sayede onları barıştırıyor" dedi.
'ESKİ KESME TAŞLARI ORTAYA ÇIKACAK'
Köprünün bugüne kadar birçok işlem gördüğünü ifade eden Başkan Eroğlu, "Buranın restorasyona alınması için birtakım yazışmalar yaptık. En son birkaç ay önce Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Bey Tokat'a teşriflerinde kendisine bizzat köprüye bakmasını rica etmiştim. Bizleri kırmayarak bizzat köprüye gelmişti. Buranın restorasyonunda bakan bey çok duyarlı davrandı. Daha gitmeden, burada talimatını vermek suretiyle restorasyon süreci başladı. Mart-nisan aylarında bitmesini bekliyoruz. Asfalt tabakası kalkacak ve o eski kesme taşları ortaya çıkacak. Köprünün temizliği yapılacak. Üzerindeki kirler ve yosunlar temizlenecek. Bu çalışmalar bittikten sonra da ışıklandırma yapılıp, eseri Tokatımıza kazandıracağız" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-15 15:12:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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