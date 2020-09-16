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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

İHA

Okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Tokat’ta, yüz yüze eğitime başlayacak olan okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullar, korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detayları 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıyla paylaştı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 2125 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek. Tokat'ta 21 Eylül itibariyle okul öncesi eğitim kurumlarında 5 bin 297, ilkokul 1'inci sınıflarda 6 bin 961 öğrenci ders başı yapacak.

Okullarda hazırlık
Tokat il genelinde yüz yüze eğitime başlayacak olan okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullar, korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor. Öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kullarına dikkat etmeleri için çalışan okul yönetimleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri temizlik konusunda yoğun bir çaba sarf ederek okulları eğitime hazırlıyor.

Yüz yüze eğitime katılım zorunlu tutulmayacak
Yeni düzenlemeye göre okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati suretiyle uyum eğitimi yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacak. İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim alınacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak. Ayrıca öğrencilerin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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