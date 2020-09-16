Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT´ın Erbaa ve Pazar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği 'Masha'nın da kullanıldığı operasyonda 187,12 gram esrar, 1,53 gram kokain, 0,58 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. M.Y. gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR
2020-09-16 17:03:13
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