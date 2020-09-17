Ruslar, Tokat’ta şifa bulacak

Tokat’ta, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve diklerin yanı sıra iyi geldiği düşüncesi ile astım ve KOAH hastaları tarafından yoğun ilgi gören Ballıca Mağarası, sağlık turizminde önemli rol oynayacak.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Şube Müdürü Selehattin Adıgüzel ile iş adamı Eyüp Ülkü’yü makamında kabul etti. Ziyarette, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Ballıca Mağarası'nın sağlık turizmine kazandırılması konusu gündeme getirildi. Yaklaşık 4 milyon liralık yatırımın Ballıca Köyü Kışlabel mevkinde yapılacağını kaydedildi. İş adamı Eyüp Ülkü, Rus yatırımcı Ebusüfyan Magomidoviç ile birlikte yürüttükleri projenin detaylarını dile getirdi. Rusya’dan hasta getirilmesi gibi konularda ön anlaşmaları gerçekleştirdiklerini belirten Ülkü, “Ballıca Mağarası yanında sağlık turizmi için yabancı yatırımcı ortağımızla birlikte, 2 bin 425 metrekare kapalı alana sahip, 25 odalı otel inşaatına başlayacağız. Şuana kadar proje için 103 bin dolar harcadık, toplamda 4 milyon liralık bir yatırım olacak. Rusya’dan hasta getirilmesi gibi konularda ön anlaşmalar yapıldı. İlimiz için güzel bir yatırım olacak” diye konuştu.

Başkan Çelik ise Tokat için çok faydalı bir yatırıma imza atıldığının altını çizerek, bu ve bunun gibi Tokat'a fayda sağlayacak yatırımlara her zaman destek vereceklerini kaydetti.

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