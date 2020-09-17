Kongrede gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kongrede gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu

İHA

Kongrede gerginlik sosyal mesafeyi unutturdu

Tokat’ta, sanayi esnafının katılımı ile yapılan kongrede yaşanan gerginlik nedeniyle sosyal mesafe unutuldu.
Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı korona virüs (Covid19) salgını nedeni ile açık havada yapıldı. Kooperatif binası yanındaki açık alanda yapılan kongreye katılan sanayi esnafının ateşleri ölçüldü. Sosyal mesafeye göre ayarlanan masalarda üyelerin oturması sağlandı. Kongrede mali gider ve gelir tabloları okunurken yaşanan gerginlikte ise alınan önlemler adeta hiçe sayıldı. Bir kooperatif üyesi ile divanda görevlisi arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine tarafları esnaflar sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada sosyal mesafe kuralları unutuldu.

Oy kullanırken de sosyal mesafeyi unuttular
Yapılan konuşmaların ardından mevcut Kooperatif Başkanı Fehmi Çankaya ile Burhan Kıral’ın aday olduğu genel kurulda seçimlere geçildi. Oy kullanmak için divan heyetinin önündeki alana akın eden kooperatif üyeleri, yoğunluk oluşturdu. Polisin müdahalesi ile esnaflar masalarına dönerek sırasını beklemesi sağlandı. Kooperatif üyeleri isimlerine göre davet edilerek oy kullandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ruslar, Tokat’ta şifa bulacak
YEREL HABERLER Ruslar, Tokat’ta şifa bulacak
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak
YEREL HABERLER Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
Bu minareyi gören camiyi arıyor
YEREL HABERLER Bu minareyi gören camiyi arıyor
Okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Tokat, mermer rezervi ile Türkiye’de 5. sırada
YEREL HABERLER Tokat, mermer rezervi ile Türkiye’de 5. sırada
Saliha'nın ilacı için ailesi destek istiyor
YEREL HABERLER Saliha'nın ilacı için ailesi destek istiyor
Devrilen domates yüklü kamyonetten burnu kanamadan çıktılar
YEREL HABERLER Devrilen domates yüklü kamyonetten burnu kanamadan ...
Kura canlı yayınlandı, 20 kişi iş sahibi oldu
YEREL HABERLER Kura canlı yayınlandı, 20 kişi iş sahibi oldu
770 yıllık Selçuklu eseri köprüde restorasyon çalışması
YEREL HABERLER 770 yıllık Selçuklu eseri köprüde restorasyon ...
770 yıllık tarihe kazınan yazılar restorasyonda silinecek
YEREL HABERLER 770 yıllık tarihe kazınan yazılar restorasyonda ...
Sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları unutulmadı
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, onlar ise şikayetçi değil
YEREL HABERLER Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, onlar ise ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X