Başkan Çankaya, güven tazeledi

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Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Fehmi Çankaya, güven tazeledi.



Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurul toplantısında iki aday yarıştı. Mevcut Kooperatif Başkanı Fehmi Çankaya ile Burhan Kıral'ın aday olduğu genel kurul gergin geçti. 712 delegeden 497’si oy kullandığı seçimlerde 2 oy geçersiz sayıldı. Başkan Çankaya 307 oy alarak güven tazelerken, Burhan Kıral 188 oy aldı. Seçim sonrasında Başkan Çankaya, rakibi ile yan yana gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

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