

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Ballıca Mağarası yakınına 4 milyon liralık sağlık yatırımı yapılacak.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerinin güzelliğiyle dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği nedeniyle ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor. Mağaranın çeşitli hastalıklara iyi gelme özelliği bölgede yatırıma dönüşüyor. Bir girişimci Rus ortaklığıyla bölgeye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Tokat İl Kültür Turizm Müdürü Adem Çakır, Şube Müdürü Selehattin Adıgüzel ve İş İnsanı Eyüp Ülkü, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Ballıca Mağarası yanında Rus yatırımcılarla birlikte inşa edilecek 4 milyon liralık sağlık turizmi yatırımı hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyarette, Başkan Çelik ve misafirleri fikir alışverişinde bulunup sorunları ve çözümlerini ele aldı. Rus yatırımcı Ebusüfyan Magomidoviç ile birlikte yürüttükleri projede 4 milyon liralık bir sağlık yatırımı gerçekleştireceklerini ifade eden iş insanı Eyüp Ülkü, "Ballıca Mağarası yanında sağlık turizmi için yabancı yatırımcı ortağımızla birlikte, 2 bin 425 metrekare kapalı alana sahip, 25 odalı otel inşaatına başlayacağız. Şu ana kadar proje için 103 bin dolar harcadık, toplamda 4 milyon liralık bir yatırım olacak. Rusya´dan hasta getirilmesi gibi konularda ön anlaşmalar yapıldı. İlimiz için güzel bir yatırım olacak" diye konuştu.

TTSO Başkanı Ali Çelik ise Tokat için çok faydalı bir yatırıma imza atıldığının altını çizerek, bu ve bunun gibi kente fayda sağlayacak yatırımlara her zaman destek vereceklerini ifade etti. DHA-Ekonomi Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-09-18 10:28:28



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