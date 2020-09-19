Tokat'ta Gaziler Günü kutlandı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, 48´inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ersoy, Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen ile Türkiye Harp Malulleri Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İbrahim Güleç katıldı.

Atatürk büstüne çelenk konularak, saygı duruşunda bulunulan törende İstiklal Marşı okundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, törene katılanlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu.

Törende konuşan Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen, ''Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin 98´inci yıl dönümüdür. Cephelerde Türk'ün gücünü ve kararlılığını gösteren gazilerin günüdür. Gazilerin onur günü, şeref günüdür. 19 Eylül tüm gazilerimizin, kahraman gaziler günü kutlu olsun. Bütün bunlara karşı Türk milleti, hürriyeti ve bağımsızlığı söz konusu olunca daha çok kenetlenmesini bilmiştir" dedi.

Törenin ardından Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-09-19 13:04:05



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