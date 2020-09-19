MHP’li Bulut: "İnatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “İnatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız ve bu konuda da kararlıyız” dedi.

MHP Tokat 13. Olağan İl Kongresi, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci’nin divan başkanlığında yapıldı. Bir otelde düzenlenen kongreye katılan partililer sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen salona ateşleri ölçülerek alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongre, Kur’an tilaveti ile devam etti. Mali bilançonun okunmasının ardından kongrede konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Şekerci, Yunanistan’la yaşanan krize değinerek, "Yunanistan’ın bu düşmanca tutumuna Türk milleti geçmişinde hiç boyun eğmediği gibi bundan sonra da o mavi 478 bin metrekarelik denizlerimizde de boyun eğmeyecektir. Bu böylece genel başkanımız tarafından ifade edilmiştir. Türk milleti de bunun arkasındadır, net olarak ifade etmek istiyorum. Bizim genel başkanımızın konuşmasından bir alıntıyı sizlerle aktaracağım. Bu konuyu da altını çizerek bilin istiyorum. 'Ülkemiz için yeminimiz var ve bu yemin bir kere edilmiştir. Bizim için yeminler bozulmak, çiğnetmek için değil tutulmak ve uğruna gerekirse kendini feda etmek içindir'" dedi.



“İnatla ve ısrarla liderimizle problemi yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız”

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise, MHP’nin ilkeler ve prensipler üzerine hareket ettiğini kaydetti. MHP’nin liderinin Devlet Bahçeli olduğunun altını çizen Bulut, “Bu partinin bugün önderi fikirlerimizin değer yargılarımızın tamamının toplamının temsilcisi liderimizdir. Dolayısıyla inatla ve ısrarla liderimizle problem yaşayan herkesle problem yaşamaya hazırız ve bu konuda da kararlıyız. Bunun dışında ‘ben üç hilalin altında kendimi buluyorum ve Türkoğlu Türk’üm, Türk milliyetçisiyim ve bu davada makam mevki ve mertebe aramaksızın yalnız ama yalnız hizmete adanmış bir yüreğim diyen, nabzım Türk milliyetçiliği için atıyor, kalbim Türk milliyetçiliği için atıyor’ diyen herkesle biriz beraberiz. Kapımız da, soframız da, hanemiz de hepsi açıktır” diye konuştu.



“Tek liste uzlaşmanın, birliğin ve beraberliğin adıdır”

Tek liste ile kongreye girmelerini eleştirenlere cevap veren Bulut, “Bugün tek listenin bir kere daha söylüyorum adına dayatma diyenlere biz de diyoruz ki tek liste üç hilalli tek sancağımızın altında el birliğiyle toplanmanın adıdır. Tek liste uzlaşmanın, birliğin ve beraberliğin adıdır” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından kongreye tek liste ile giren Mustafa İpek ile birlikte yönetimi anons edildi. Yeni yönetimin partililere tanıtılmasının ardından oy kullanma işlemlerine geçildi.

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