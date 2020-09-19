Tokat’ta, Gaziler günü törenle kutlandı

Tokat’ta, 19 Eylül Gaziler Günü'nün 99'uncu yıldönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkan Vekili Mehmet Ersoy, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Başkanı İbrahim Güleç’in, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajın okundu. Programda Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Başkanı İbrahim Güleç “Gaziyim Gazi” isimli şiiri okudu.

Tören şehitlikte devam etti

19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri kapsamında Erenler Şehitliğini ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı il protokolü ve gaziler, ülkemizin birliği, bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Rahmet ve minnetle anılan şehitler ve ebediyete intikal eden gazilerin ruhuna Kur’anı Kerim okunarak dualar edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.