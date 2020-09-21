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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi

İHA

Teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi

Tokat’ta yüz yüze eğitimin ilk gününde 40 dakikalık teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi.
Tokat’ta ilkokul birinci sınıf, okul öncesi ve özel eğitim öğrencileri olmak üzere toplam 16 bin 050 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen programa Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali katıldı. Okulda sınıfları gezen Vali Balcı ile Başkan Eroğlu, öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilere kitap hediye eden Vali Balcı, yeni eğitim öğretim döneminin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Başkan Eroğlu ise çocukların okullarındaki ilk günleri tatlı geçsin, ağızları tatlansın diye Tokat’ın üzüm tarhanasından ikram ettiklerini kaydetti. Müdür Küçükali ise yüz yüze eğitimle beraber uzaktan eğitim de devam edeceğini okullarda tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
İlk derste korona virüs anlatıldı
Anaokulu öğrencilerine yüz yüze eğitimin ilk dersinde öğretmenleri tarafından korona virüs anlatılarak doğru şekilde el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak öğretildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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