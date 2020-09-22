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Tokat'ta, kuaförde 'kişiye özel ustura ve havlu' uygulaması

DHA

Tokat'ta, kuaförde 'kişiye özel ustura ve havlu' uygulaması


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta kuaför dükkanı işleten Nihat Kaşıkeman (27), normalleşme sürecinde jiletle sakal tıraşının serbest bırakılmasının ardından, iş yerine yaptırdığı raflarda müşterileri için ayrı ayrı muhafaza ettiği usturalarla kişiye özel hizmet veriyor. 
Kent merkezinde 13 yıldır kuaför dükkanı işleten Nihat Kaşıkeman, koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşme sürecinde jiletle sakal tıraşının serbest bırakılmasının ardından, dükkanına yaptırdığı raflarda müşterileri için ayrı ayrı muhafaza ettiği ustura ve havlularla kişiye özel hizmet veriyor. Müşteriler havlu ve usturalarını getirerek kuaför dükkanında poşetlerin üzerine isimlerini yazarak raflara yerleştiriyor. Bazı müşterileri ise havlularını yanlarına alarak tıraş olmaya geliyor.
Koronavirüsten önce işlerinin çok iyi olduğunu, şu anda ise normal olduğunu ifade eden Nihat Kaşıkeman, "Pandemi kurallarına uygun bir şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimizi tek tek alıyoruz. Ayrıca filyasyon takibi için müşterilerimizin ad, soyadı ve iletişim numaralarını alıyoruz. Herhangi bir vaka ile karşılaştığımızda haber verebilmek için. İkinci bir müşteriyi kesinlikle içeriye almıyoruz" dedi. 
'MÜŞTERİLERİM UYGULAMADAN MEMNUN'
Pandemiden önce 1-2 müşterisinin kendi havlusu ve usturası olduğunu söyleyen Kaşıkeman, "Virüste dolayı millet gelmemeye başladı. Ben de herkese ayrı ustura, havlu uygulaması başlattım. Bazı müşterilerimin tarağı ve makası da ayrı. Kullandığım ürünleri başka bir kişiye kullanmamak için her müşterim ayrı usturası ve havlusu var. Bunu biraz daha yaygınlaştırmak istiyorum. Bu dolabı onlar için yaptırdım. Müşterim geldiği zaman havluyu dezenfekte ediyorum. Usturayı ise ispirto ile yakarak kolonya ile dezenfekte ettikten sonra tıraş ediyorum. Bazı müşteriler ise kendi havlusunu, usturasını evinden getiriyor. Müşterilerim bu uygulamadan memnun" dedi. 
'VİRÜSTEN DOLAYI KİMSEYE GÜVENMİYORUM'
Kendi havlusu ve usturasıyla tıraş olmak için kuaföre gelen Halil Yazar (45), "Ben kuaföre geldiğim zaman tüm malzemelerimi kendim getiriyorum. Bu konuda çok hassasım. Virüsten dolayı kimseye güvenmiyorum. Çünkü kimse ne olduğunu bilmiyor. Herkes tedbirini alırsa, takdir Allah'tandır" diye konuştu.
Yapılan uygulamadan memnun olduğun söyleyen Ferhat Yıldız ise "Pandemi nedeniyle insanlar ister istemez tedirgin oluyor. Nihat ustam sağ olsun böyle bir öneride bulundu. Ben de kendi usturamı, havlumu aldım. Buraya getiriyorum, burada küçük gözler yapmış. Beni tıraş yaptıktan sonra temizliyor ve oraya koyuyor. Bu şekilde daha hijyenik oluyor. Bizim için de daha sağlıklı" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-22 08:19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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