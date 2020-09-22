Tokat'tan çaldıkları büyükbaşları Ordu'ya götüren zanlılar yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinden çalınan 4 büyükbaş, jandarma ekiplerince Ordu'da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Başçiftlik ilçesine bağlı Karacaören Yaylası´nda 1 ay önce 3 kişinin 4 büyükbaş hayvanı çalındı. Başvuru üzerine jandarma, çalınan hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, hırsızlığı Ordu'nu Korgan ilçesinde bulunan 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin Korgan ilçesinde şüphelilerin ahırlarında yaptığı aramada, çalıntı hayvanlar kulak küpe numaralarından tespit edildi. El konulan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-22 15:27:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.