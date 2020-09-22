Tokat'tan çaldıkları büyükbaşları Ordu'ya götüren zanlılar yakalandı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinden çalınan 4 büyükbaş, jandarma ekiplerince Ordu'da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Başçiftlik ilçesine bağlı Karacaören Yaylası´nda 1 ay önce 3 kişinin 4 büyükbaş hayvanı çalındı. Başvuru üzerine jandarma, çalınan hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, hırsızlığı Ordu'nu Korgan ilçesinde bulunan 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin Korgan ilçesinde şüphelilerin ahırlarında yaptığı aramada, çalıntı hayvanlar kulak küpe numaralarından tespit edildi. El konulan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-09-22 15:27:23



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