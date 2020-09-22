Bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, bakım sonrası doğaya bırakıldı

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta bir süre önce doğada bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, bakım ve tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.
Kent merkezinde Geyras mevkisinde 15 gün önce yorgun ve bitkin halde bulunan kartal, vatandaşların ihbarı üzerine, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede kartalın Türkiye'de nadir görülen ve Avrupa'nın en irisi olarak bilinen ak kuyruklu kartal olduğu belirlendi. Kanat açıklığı 2,5 metreyi bulan kartal, tamamlanan tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.
Kartalın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen veteriner hekim Ülkü Gümüş, "Ülkemizde nadir olarak görülen ak kuyruklu kartal, şube müdürlüğümüzde gerekli tedavileri, bakımları ve beslemeleri yapılarak doğal ortamda yaşayacak gücüne kavuştu. Kartalımızı ormanlık alanda doğaya bıraktık" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-22 16:44:58
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