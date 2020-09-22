Yeşilyurt'a atanan Yeşilyurt görevine başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından soyadı ile aynı ismi taşıyan Tokat'ın Yeşilyurt ilçesin atanan Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt görevine başladı.

Tokat Valisi Ozan Balcı’yı makamında ziyaret eden Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, görevine başladı. Yeni görev yerinde tebrikleri kabul eden Yeşilyurt, aynı soyadı taşıdığı ilçede çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilyurt'un özgeçmişi

Erzurum’da 1991 yılında dünyaya gelen Yeşilyurt, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2016 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2017 yılında açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. NevşehirAvanos ve AnkaraKahraman kazan ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Sırasıyla AfyonkarahisarSinan paşa , AfyonkarahisarSultandağı ve NevşehirDerinkuyu ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. İngiltere’de Londra City Üniversitesinde İngilizce eğitimi alan Yeşilyurt, evli ve bir çocuk babası.

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