Tokat'ta ailesini korumak isteyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta ailesini korumak isteyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalabilecek

DHA

Tokat'ta ailesini korumak isteyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalabilecek


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT Valisi Ozan Balcı, Covid-19 test sonucu pozitif olan ve evde ailesini tehlikeye atmak istemeyenlerin, yurtlarda gönüllü olarak kalabileceğini söyledi. 
Vali Ozan Balcı, beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ve İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleriyle 'Sağlık için hepimiz için' sloganı ile koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamalarını denetledi. Denetimlerde Vali Balcı ve beraberindekiler, esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu.
Tokat'ta maske konusunda başarılı olduklarını belirten Vali Balcı, "Tokatlı hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Sosyal mesafe konusunda da dikkat ediliyor. Ben il valisi olarak bundan mutluyum. İnsanlarımızın alınan kararlara ve dikkat edilmesi gereken hususlara uyulmasından dolayı mutluyum. Sosyal sorumluluk gereği sadece kendimize değil, bütün topluma karşı biz mesulüz. Toplumda yaşadığımız insanlar arasında kronik hastalarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız var. O yüzden birbirimizi korumamız lazım" diye konuştu. 
Evde karantina uygulamalarının devam ettiğini belirten Vali Balcı, "Hastalarımızın evde karantinaya uymalarını rica ediyorum. Kurallara uymayanlar mecburi yurtlara alınacak. Ayrıca evde karantinada kalamayacağını, diğer çoluk çocuğuna zarar vereceğini düşünen varsa onlar da gönüllü olarak yurtlarda kalabilir. Ancak şu anda yurtlarda kalan hiçbir vatandaşımız yok" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-23 12:26:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ak kuyruklu kartal ait olduğu doğaya kanat çırptı
YEREL HABERLER Ak kuyruklu kartal ait olduğu doğaya kanat çırptı
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor
YEREL HABERLER Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları ...
Yeşilyurt'a atanan Yeşilyurt görevine başladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'a atanan Yeşilyurt görevine başladı
Bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, bakım sonrası doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, bakım ...
Tokat'tan çaldıkları büyükbaşları Ordu'ya götüren zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'tan çaldıkları büyükbaşları Ordu'ya götüren ...
Aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı
YEREL HABERLER Aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı
Ümitlerini kesmişken hayvanlarına kavuştular
YEREL HABERLER Ümitlerini kesmişken hayvanlarına kavuştular
Kanada’dan gelen kargoda esrar çıktı
YEREL HABERLER Kanada’dan gelen kargoda esrar çıktı
Çok özlediği öğrencilerine kavuşamadı
YEREL HABERLER Çok özlediği öğrencilerine kavuşamadı
Kanada'dan Erbaa'ya kargoyla uyuşturucu getirtti
YEREL HABERLER Kanada'dan Erbaa'ya kargoyla uyuşturucu getirtti
Tokat'ta, kuaförde 'kişiye özel ustura ve havlu' uygulaması
YEREL HABERLER Tokat'ta, kuaförde 'kişiye özel ustura ve havlu' ...
81 ilde 81 okula yaprak sarması
YEREL HABERLER 81 ilde 81 okula yaprak sarması
Teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi
YEREL HABERLER Teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi
Erbaa'dan, 81 ildeki 81 okula zeytinyağlı sarma
YEREL HABERLER Erbaa'dan, 81 ildeki 81 okula zeytinyağlı sarma
Tokat’ta, motosiklet sürücülerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Tokat’ta, motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı
YEREL HABERLER Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X