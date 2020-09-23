Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, yaklaşan kış şartlarında devam eden pandemi ve vadesi gelen finansal dönüşlerin SSK ve maliye ödemelerinin üstesinden nasıl gelinebileceğiyle ilgili somut çözümler ortaya konulması gerektiğini ifade ederek, “Aksi takdirde önümüzdeki süreçte daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliriz” dedi.

Tokat’ta basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Çelik, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Mart ayında tüm dünyanın ve ülkemizin yaşamış olduğu pandemi krizinin ekonomik problemlerin daha da hissedilir hale gelmesini sağladığını ifade eden Başkan Çelik, “Pandemi döneminde bir araya gelip bu tablodan olumsuz etkilenen özellikle sağlık, eğitim, ulaştırma, kafe, restoran gibi hizmet sektörlerinin desteklenmesini zorunlu kılmıştır. Ancak nakdi yardımların pandemiden fazla etkilenmeyen çalışmayan, üretmeyen insanlara yapılması, bulunabilen bütün kaynakların ötelemeli, düşük faizli finansal kaynak olarak tüm sektörlere verilmesi, SGK ödemeleri ve stopajların ertelenmesiyle kamu alacaklarının ötelenmesi; sorunun çözülmesine değil ötelenmesine sebep olmuştur. Bu süreci finans çevrelerinin iyi yönetememesi, doğru sektörlere ve ihtiyacı olan iş insanlarının kredi alamamasına araç, altın ve dövizde hareketliliğin artmasına sebebiyet verdi” dedi

Başkan Çelik, iş dünyası ve ekonomi yönetimi her zamankinden daha çok bir araya gelerek çözüm önerilerini tartışarak ciddi ve radikal kararlar alması gerektiğini ifade ederek, “Toplumsal mutabakat sağlanmalı, ekonomi yönetimi samimiyetini liyakatını ortaya koymalıdır. Pandemiden etkilenen sektörler, nakit desteği, kira desteği, elektrik, doğalgaz, akaryakıt destekleri gibi somut yardımlarla desteklenmelidir. En önemlisi yaklaşan kış şartlarında devam eden pandemi ve vadesi gelen finansal dönüşler SSK ve Maliye ödemelerinin üstesinden nasıl gelinebileceğiyle ilgili somut çözümler ortaya konulmalıdır. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.