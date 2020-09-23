Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi

İHA

Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, yaklaşan kış şartlarında devam eden pandemi ve vadesi gelen finansal dönüşlerin SSK ve maliye ödemelerinin üstesinden nasıl gelinebileceğiyle ilgili somut çözümler ortaya konulması gerektiğini ifade ederek, “Aksi takdirde önümüzdeki süreçte daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliriz” dedi.
Tokat’ta basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Çelik, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Mart ayında tüm dünyanın ve ülkemizin yaşamış olduğu pandemi krizinin ekonomik problemlerin daha da hissedilir hale gelmesini sağladığını ifade eden Başkan Çelik, “Pandemi döneminde bir araya gelip bu tablodan olumsuz etkilenen özellikle sağlık, eğitim, ulaştırma, kafe, restoran gibi hizmet sektörlerinin desteklenmesini zorunlu kılmıştır. Ancak nakdi yardımların pandemiden fazla etkilenmeyen çalışmayan, üretmeyen insanlara yapılması, bulunabilen bütün kaynakların ötelemeli, düşük faizli finansal kaynak olarak tüm sektörlere verilmesi, SGK ödemeleri ve stopajların ertelenmesiyle kamu alacaklarının ötelenmesi; sorunun çözülmesine değil ötelenmesine sebep olmuştur. Bu süreci finans çevrelerinin iyi yönetememesi, doğru sektörlere ve ihtiyacı olan iş insanlarının kredi alamamasına araç, altın ve dövizde hareketliliğin artmasına sebebiyet verdi” dedi
Başkan Çelik, iş dünyası ve ekonomi yönetimi her zamankinden daha çok bir araya gelerek çözüm önerilerini tartışarak ciddi ve radikal kararlar alması gerektiğini ifade ederek, “Toplumsal mutabakat sağlanmalı, ekonomi yönetimi samimiyetini liyakatını ortaya koymalıdır. Pandemiden etkilenen sektörler, nakit desteği, kira desteği, elektrik, doğalgaz, akaryakıt destekleri gibi somut yardımlarla desteklenmelidir. En önemlisi yaklaşan kış şartlarında devam eden pandemi ve vadesi gelen finansal dönüşler SSK ve Maliye ödemelerinin üstesinden nasıl gelinebileceğiyle ilgili somut çözümler ortaya konulmalıdır. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Tokat" filmine jüri özel ödülü
YEREL HABERLER "Tokat" filmine jüri özel ödülü
Ailesini riske atmak istemeyen yurtlarda kalabilecek
YEREL HABERLER Ailesini riske atmak istemeyen yurtlarda kalabilecek
Tokat'ta ailesini korumak isteyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalabilecek
YEREL HABERLER Tokat'ta ailesini korumak isteyen koronavirüs ...
Ak kuyruklu kartal ait olduğu doğaya kanat çırptı
YEREL HABERLER Ak kuyruklu kartal ait olduğu doğaya kanat çırptı
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor
YEREL HABERLER Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları ...
Yeşilyurt'a atanan Yeşilyurt görevine başladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'a atanan Yeşilyurt görevine başladı
Bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, bakım sonrası doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, bakım ...
Tokat'tan çaldıkları büyükbaşları Ordu'ya götüren zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'tan çaldıkları büyükbaşları Ordu'ya götüren ...
Aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı
YEREL HABERLER Aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı
Ümitlerini kesmişken hayvanlarına kavuştular
YEREL HABERLER Ümitlerini kesmişken hayvanlarına kavuştular
Kanada’dan gelen kargoda esrar çıktı
YEREL HABERLER Kanada’dan gelen kargoda esrar çıktı
Çok özlediği öğrencilerine kavuşamadı
YEREL HABERLER Çok özlediği öğrencilerine kavuşamadı
Kanada'dan Erbaa'ya kargoyla uyuşturucu getirtti
YEREL HABERLER Kanada'dan Erbaa'ya kargoyla uyuşturucu getirtti
Tokat'ta, kuaförde 'kişiye özel ustura ve havlu' uygulaması
YEREL HABERLER Tokat'ta, kuaförde 'kişiye özel ustura ve havlu' ...
81 ilde 81 okula yaprak sarması
YEREL HABERLER 81 ilde 81 okula yaprak sarması
Teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi
YEREL HABERLER Teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi
Erbaa'dan, 81 ildeki 81 okula zeytinyağlı sarma
YEREL HABERLER Erbaa'dan, 81 ildeki 81 okula zeytinyağlı sarma
Tokat’ta, motosiklet sürücülerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Tokat’ta, motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek kolay olmadı
YEREL HABERLER Annesiz okula gitmek istemeyen miniği ikna etmek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X