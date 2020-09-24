Bakımevinde yaşamını yitiren kimsesizi, son yolculuğuna protokol uğurladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 20 yıldır bakımevinde yaşayan zihinsel engelli Saniye Göçer (63), geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Kimsesiz olan Balkan'ı son yolculuğuna il protokolü uğurladı.

Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 20 yıldır yaşamını sürdüren ağır zihinsel engelli ve kimsesiz Saniye Göçer, dün gece rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Göçer'in vefat ettiğini ve kimsesinin olmadığını öğrenen Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir cenazeye katıldı.

Göçer, protokolün katıldığı cenaze namazı sonrası kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-09-24 15:24:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.