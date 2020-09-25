AVM yangını havadan görüntülendi Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan ve 3 buçuk saattir devam eden AVM yangını havadan görüntülendi

Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan ve 3 buçuk saattir devam eden AVM yangını havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Tokat Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri istendi. Tomaların da müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. AVM’yi kaplayan yangın havadan da görüntülendi.

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