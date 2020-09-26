Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

Tokat’ta sulama kanalında ölü olarak bulunan kadının 2 çocuk annesi Nuriye Şimşek (58) olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesinde sulama kanalında dün bir kadının sürüklendiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hareket geçti. Kanalda akıntıya kapılarak sürüklenen cesedi polis ekipleri sudan çıkarttı. Üzerinde kimlik bulunmayan kadının cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bir şahıs annesinden 56 saattir haber alamadıkları yönünde polise başvuru yaptı. Hastane morgunda oğlu tarafından yapılan teşhiste kadının 58 yaşındaki Nuriye Şimşek olduğu tespit edildi. Otopside Şimşek'in suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, evlerine yaklaşık 150 metre uzakta bulunan sulama kanalı kenarında gezen kadının dengesini kaybederek suya düşerek boğulması ihtimali üzerinde duruyor.

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