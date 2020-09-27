Tokat’ta orman yangını

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Tokat’ın Çamlıbel beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel beldesi Aktepe köyünde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı. Büyük bölümü çam ağaçlarından oluşan ormanda çıkar yangınlara Orman Müdürlüğü ekipleri söndürme araçları ile müdahale ediyor. Çevre illerden de takviye istendiği öğrenildi.

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