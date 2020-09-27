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Tokat'ta orman yangını

DHA

Tokat'ta orman yangını


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Aktepe köyündeki ormanlık alanda, 4 noktada yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için ekipler, çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanında, öğle saatlerinde, 4 noktadan başladı. İhbar üzerine bölgeye Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın alanının dağlık ve sarp arazi olması nedeniyle ekipler, müdahale etmekte zorlandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-27 15:09:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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