Tokat'ta  orman yangını (2)



HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Tokat merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edilirken, Sivas, Amasya ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 3 itfaiye ve 100 personel de yangına müdahale ediyor.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Yaklaşık 30 hektarlık alanda orman yangını başladı. Saat 13.00'te başladı. Ekiplerimiz müdahale ediyor. DSİ, İl Özel İdaresi'nin araçlarını, belediyelerimizin araçlarını ve Orman Müdürlüğü'müzün araçlarını sevk ettik. Ambulanslarımızı da sevk ettik. Herhangi bir can kaybımız yok. Arkadaşlarımız yangını söndürmek için müdahale ediyor. Yangın, şu anda tam kontrol altında değil ama arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yanını söndürmek için helikopterimiz de müdahaleye başladı" dedi.

Bu arada yangınla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-09-27 18:19:16



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