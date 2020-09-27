Tokat'ta orman yangını (3)

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda 4 farklı noktada çıkan yangın 8 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına bir helikopterin yanı sıra, Sivas, Amasya, Çorum ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 18 arazöz, 3 itfaiye ve 115 personel müdahale etti. 30 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-09-27 22:13:14



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