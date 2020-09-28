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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta yeni havaalanı inşaatının yüzde 82'si tamamlandı

DHA

Tokat'ta yeni havaalanı inşaatının yüzde 82'si tamamlandı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kentte yapımı sürdürülen yeni havaalanı inşaatının yüzde 82'lik kısmının tamamlandığı belirterek, "Çoğu bitti, azı kaldı" dedi. 
Tokat'ta mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlanan yeni havaalanının inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 500 milyon TL'ye ihale edilen yeni alanda başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları, çift vardiyalı sürdürülüyor. Söngüt köyü arazisi içine yaptırılan yeni havaalanı inşaatının 2021 yılında bitirilmesi hedefleniyor.
AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Burada havaalanının son durumuyla ilgili açıklama yapan Arslan, ''İnşaatımızın altyapı kısmının yüzde 96'sını tamamlandı. Üstyapıda ise yüzde 75'lere yaklaştı. Altyapının yüzde 100'lük kısmı kısa bir sürede tamamlanacak. Üstyapıda yeniden bir ihale yapılacak. Pandemi nedeniyle inşaat kesintiye uğradı. 2021 yılının başlarında da havaalanımızı halkımızın hizmetine açmış olacağız. Toplam yatırım tutarı kamulaştırma, altyapı ve üstyapı bağlantı yolları, derken 500 milyon liranın üzerinde bir yatırım. Türkiye için dev yatırımlardan bir tanesi. Altyapı ve üstyapının ortalamasını aldığımız zaman yüzde 82'ye tekabül ediyor. Çoğu bitti, azı kaldı. Bu yüzde 18'lik kısmı da tamamlayacağız" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-09-28 10:39:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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